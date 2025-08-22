ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Миролюба Бенатова: Депутатите от Бургас мълчат пореден ден по темата за парашута и фирмите, които държат атракционите
Ето повече:
И сега спокойно ще се върти рефренът, че тези прокъсани колани, които са снимани и показани в съдебната зала, не са на отговорната за атракциона фирма.
Вече може да се говори всичко и да се развиват конспиративни теории за злонамерени конкуренти и какво ли още не.
Влиза се във фунията на съдебната система, от която близките на жертвите обикновено излизат сдъвкани и изплюти.
Междувременно става ясно, че жената, прегазена от 18-годишен шофьор на атв на тротоар в Несебър, е в клинична смърт. Детето й е в тежко състояние.
Готвят се протести в Бургас, Пловдив и София.
Родителите на този шофьор са полицаи и има подозрения за начина, по който се води разследването.
Сигурно по този казус Борисов би питал каква работа имат децата и майките им по тротоарите, та да пречат на АТВ-тата.
Депутатите от Бургас мълчат пореден ден по темата за парашута и фирмите, които държат атракционите.
Политическите лидери, с изключение на Борисов, също си траят.
Търсят думите, докато проверяват кой им е осигурявал гласове в региона и дали пък нямат някой и друг дарител оттам.
Хората са им скъпи. Техните.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 14
|предишна страница [ 1/3 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Кой ще отговаря за поддръжката на частните влакове?
11:25 / 22.08.2025
Починал е мъжът, който пострада тежко при трудова злополука в зав...
11:10 / 22.08.2025
Повече от две години отне на прокуратурата да внесе обвиненителни...
11:11 / 22.08.2025
БЛС: Лекарите работят с пациенти, изписват лекарства и накрая пол...
11:24 / 22.08.2025
С влизането в еврозоната излизат скрити левови спестявания - от ч...
10:37 / 22.08.2025
6 симптома на преддиабет
10:36 / 22.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Блъснатата в Слънчев бряг от АТВ Христина е изпаднала в клинична смърт
13:38 / 21.08.2025
Апартаментът на Тони Димитрова заприлича на цветарски магазин
12:39 / 21.08.2025
Връзка на Кейт Мидълтън отново излезе наяве
16:32 / 20.08.2025
Пак е без гадже
12:20 / 21.08.2025
Почина гласът на всички филми, които гледахме като деца
20:57 / 21.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета