ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Миролюба Бенатова: Няма случайни законови вратички!
Парашутът и пътниците се приземяват в близка гора. Живи са. Така започва публикацията на журналиста Миролюба Бенатова във Фейсбук.
Ето какво още разказва тя:
"От "Морска администрация" тогава искат нормативната уредба да бъде прецизирана и по-строга. Не се казва ясно, че никой не контролира и няма изискване за издръжливост и качество на въжето, което тегли, както и на коланите и въжетата, които осигуряват сигурността на пътниците.
Управляващите не запретват ръкави да въведат изисквания и контрол към съдържателите на плажните атракциони.
Така, 6 години по-късно, се стига до смъртта на 8-годишното момче, при което съвсем ясно се разбра, че едни търговски дружества, свързани със силовите групировки, са оставени да печелят пари, без да носят никаква отговорност.
Държавата (властимащите) е дала на концесия животите на хората. Нашите животи са им подарени.
Сега водолази търсят остатъци от скъсаните колани, заради които детето пада смъртоносно. Тези колани биха били основно веществено доказателство.
Защо започнаха да ги търсят ден след трагедията, е друг въпрос. Какво ще докажат, без да е имало изискване да отговарят на определени качествени параметри, също е голяма тема.
Вече пореден ден не се казва публично нищо за фирмата. За да може целият абсурд да се сложи в контекст.
Няма случайни законови вратички".
|Още по темата:
|общо новини по темата: 15
|предишна страница [ 1/3 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Meteo Balkans: Утре ни очаква разваляне на времето!
10:18 / 21.08.2025
Ударили са ни 2 мощни магнитни бури
10:10 / 21.08.2025
Виктор Илиев вече е в ареста
09:53 / 21.08.2025
Българка, набедена, че е карала дрогирана: Килията беше тъмна! Ми...
10:23 / 21.08.2025
Експерти за фаталния случай в Несебър: Не може с една глоба да си...
09:17 / 21.08.2025
Кога ще бъдат ваканциите новата учебна година?
09:32 / 21.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Бургас зае незавидно място сред другите области в страната
12:38 / 19.08.2025
Крум Савов и жена му Мая събраха погледите на плажа
21:02 / 19.08.2025
Сега е времето за този вид сделка, догодина ще е късно
19:37 / 19.08.2025
Нов инцидент с атракцион на плажа в Слънчев бряг! Пострада ученик!
17:47 / 20.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета