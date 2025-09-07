Новини
Миролюба Бенатова: Забавяне с 43 минути по пътя от границата с Гърция към София
Автор: Георги Кирилов 17:22Коментари (0)202
© Facebook
Забавяне с 43 минути по пътя от границата с Гърция към София. 2 колони. Почти не мърдат. Това написа във Facebook журналистът Миролюба Бенатова. 

"Фокус" публикува целия пост: 

Полицейска кола с двама полицаи вътре, съблюдава реда в задръстването. Не разбирам смисъла от присъствието на орган на реда в спряло състояние, но явно това е тактика за превенция на задръстванията, която не ми е известна.

Идва време за дефилето и колчетата. Магистралата свърши.



