Операцията, планирана да продължи 55 дни, започна през март, но беше прекъсната скоро след това заради лоши метеорологични условия. Министерството на транспорта заяви, че новият етап от търсенето е доказателство за ангажимента на правителството да даде "утеха на семействата, засегнати от тази трагедия".
Полет MH370 - Boeing 777, изпълняващ маршрут от Куала Лумпур до Пекин - изчезна на 8 март 2014 г., като предизвика най-мащабната издирвателна операция в историята на авиацията. Текущото издирване се ръководи от американската изследователска компания Ocean Infinity по договор "без находка, без такса".
Министерството на транспорта по-рано съобщи, че фирмата ще получи 70 млн. долара само ако открие останките. До момента усилията за локализирането на самолета включват международна мисия с участието на 60 кораба и 50 самолета от 26 държави, прекратена през 2017 г., както и отделно издирване на Ocean Infinity през 2018 г., продължило три месеца без резултат.
Случаят остава една от най-големите загадки в гражданската авиация и продължава да тежи върху близките на пътниците, които от години настояват за възобновяване на издирването. Изчезването на самолета поражда множество хипотези и конспиративни теории - от умишлено действие на пилота до отвличане.
Разследването през 2018 г. установи, че управлението на самолета вероятно е било манипулирано, за да се промени курсът му, но не стигна до окончателни заключения.
"Окончателен отговор може да има само ако бъдат открити останките", посочиха тогава разследващите.
