DHA, позовавайки се на изявление от турското министерството на икономиката.
Според изявлението камионът е бил спрян за допълнителна проверка със специално обучено куче, при която в ремаркето му с открит 97 пакета марихуана, скрити сред различни стоки.
Сред изземването на нелегалния товар, властите са задържали и водача на превозното средство.
