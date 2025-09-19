Митов: Аз на приказките от хора от опозицията не бих разчитал

© Тази опозиция, поне една голяма част от нея, винаги е била подозрителна към МВР. МВР винаги е заподозряно, винаги е виновно. И понеже не успяха да овладеят МВР, така както си говориха в онези записи, пуснати от Радостин Василев - за нашето МВР, за нашето ДАТО, за нашия ДАНС, за нашите служби, в момента непрекъснато се стремят да атакуват едно МВР, което се опитва да си свърши работата. Това каза в Созопол вътрешният министър Даниел Митов, предаде репортер на Burgas24.bg.



"Колегите няма как да не са преуморени. Аз на приказките от хора от опозицията не бих разчитал. Те непрекъснато, както видяхме по време на вота на недоверие, се опитват да се хващат за какви ли не случаи, да преувеличават, да дезинформират. Факт е, че полицията е натоварена. Виждате, че се работи по всички фронтове, работи се усилено и естествено няма как някой от колегите да не се чувстват преуморени, но си вършат работата. Това са хора, които заслужават уважение и похвала за своите действия“ – така Митов отговори на въпрос наистина ли полицейските служители са преуморени и недостатъчно обучени, както бе посочено от парламентарната трибуна след смъртта на полицай по време на протеста до Народното събрание.