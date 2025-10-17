ЗАРЕЖДАНЕ...
Митов: Борисов не ми е поискал оставката
© Булфото
Това заяви министърът на вътрешните работи Даниел Митов на излизане от сградата на ГЕРБ, където се състоя изпълнителен съвет на партията по отношение на въпроса кога ще влезе мнозинство в парламента.
Бойко Борисов не ми е поискал оставката, каза Митов. Припомняме, че лидера на ГЕРБ на изявлението си във вторник след изборите в Пазарджик отправи критики към МВР министъра.
"Това, което каза Борисов е, че откъде накъде трябва да се търси отговорност от МВР министъра при положение, че има професионално ръководство, което да си върши работата. За това отстраних шефа на полицията в Пазарджик".
"След изборите в Пазарджик трябваше да се направи смяна", аргументира Митов поисканата оставка и допълни, че са назначили проверка.
По отношение на въпроса дали ще има още смени на министри Митов заяви:
"Не мога да кажа. Химикалката е в премиера. Тепърва предстоят преговори. Трябва да се работи за стабилно правителство. Когато имаме разбирателство, ще ви кажем".
Още по темата
/
Трайчо Трайков: По-скоро кабинетът ще бъде преформатиран, моментът е по-особен заради първия бюджет в евро
16.10
Зафиров: Готови сме на разговори за запазването на правителството. На дневен ред са оставките на всички участници на БСП-ОЛ, не само на Киселова
16.10
Георг Георгиев: Готови сме за честен и открит разговор. Опцията с изборите винаги е на масата, но това е ядрен вариант
15.10
Още от категорията
/
Министър Вълчев: STEM центровете ще подобрят резултатите на учениците по математика и природни науки
16.10
Томислав Дончев за икономиката: Имаме вариант, при който продължаваме с анемични темпове на растеж, има и друг
16.10
Чакаме още два изтребителя. F-16 ще влезе в дежурство, когато имаме достатъчно самолети и достатъчно пилоти
16.10
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.