Митов: Мирослав Рашков заслужава подписване на указ от президента
Автор: Лора Димитрова 10:54Коментари (0)32
Мирослав Рашков напълно отговаря на изискванията да заема длъжността главен секретар на МВР. Това заяви министърът на вътрешните работи Даниел Митов, предаде репортер на "Фокус".

Предложението се основава на политическата неутралност на Мирослав Рашков, заяви Митов. По думите му, Рашков е наложил екипен принцип в министерството, който е довел до конкретни положителни резултати. 

Министърът на вътрешните коментира заяви, че с Рашков се работи с пълен синхрон и заслужава одобрението на Министерски съвет, както и подписване на указ от президента.




