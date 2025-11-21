Даниел Митов в рамките на парламентарни контрол, предаде репортер на "Фокус".
"Експерти работят по синхронизиране на подзаконовата нормативна уредба, за да започне обработката на данни и реализирането на административно-наказателната отговорност за нарушения на средната скорост", каза Митов.
"Фокус" припомня, че по-рано депутатите приеха на първо четене план-сметката на страната за 2026 година.
Митов: Пускаме глобите за средна скорост съвсем скоро
© Фокус
Още по темата
/
Експерт за тол камерите: Промяна няма, разположени са на места "хранилки", където е удобно за глоби
23.09
Средна скорост и на АМ "Марица": Рекордьорът нарушител - със 180 км/ч, без колан и говори по телефона
15.09
Още от категорията
/
Назарян: Очаквам решенията на държавите членки на ПАЧИС да подпомогнат развитието на страните от Черноморския регион
16:45
Драгомир Стойнев: Няма друга нормална държава, особено в ЕС, която да продължава да е с плосък данък
15:36
България отива на съд!
13:50
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.