ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Митов: Спасени са много хора, няма българи в неизвестност!
"Точна бройка на хората, които не са се евакуирали не мога да кажа. Проверени са всички автомобили в морето от водолази за наличие на хора - няма хора в тях“, утточни той.
Патрули, които са видели прииждащата вълна, са спрели идващите коли и са предотвратили това те също да бъдат отнесени от водата, коментира още министърът.
Няма хора в неизвестност, категоричен бе той. "Спасени са много хора днес", допълни Митов.
Припомняме, че по-рано вътрешният министър каза, че вече жертвите след потопа в "Елените" са 3. Мъж, който е бил граничен полицай, е загубил живота си.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 35
|предишна страница [ 1/6 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Нови два самолета F-16 Block 70 пристигнаха в България
20:12 / 03.10.2025
Добра новина, времето се оправя!
18:17 / 03.10.2025
Ето какво откриха поморийски полицаи у мъж от Дъбник
17:36 / 03.10.2025
МВнР: Задържаният в Израел българин Васил Димитров е добре
17:19 / 03.10.2025
Томислав Дончев с голяма новина за парите по ПВУ - България получ...
16:57 / 03.10.2025
България обмисля строителство на гигафабрика за изкуствен интелек...
16:33 / 03.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Натали Трифонова с важно решение за малкия Арън
09:39 / 02.10.2025
Търсят се най-вече такива апартаменти
09:01 / 02.10.2025
Оранжев код за Бургаско утре! Очаква се обилен дъжд и силен вятър
09:11 / 01.10.2025
Кметът на Поморие защити екипа на детската градина в Каблешково
13:43 / 02.10.2025
Воден ад в Бургаско, наводнени и затворени са редица трасета в региона
08:44 / 03.10.2025
На попфолк хоризонта се появи ново име, коментарите са повече от цинични
20:18 / 01.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета