Митов: Спасени са много хора, няма българи в неизвестност!
Автор: Вилислава Ветренска 19:44Коментари (0)147
© Фокус
Призив към хората - да не се съпротивляват на евакуацията. По прогнозите ще продължава да вали, но почвата е напоена и не бива да се рискува, докато не се промени времето. Това каза пред журналисти в Бургас вътрешният министър Даниел Митов.

"Точна бройка на хората, които не са се евакуирали не мога да кажа. Проверени са всички автомобили в морето от водолази за наличие на хора - няма хора в тях“, утточни той.

Патрули, които са видели прииждащата вълна, са спрели идващите коли и са предотвратили това те също да бъдат отнесени от водата, коментира още министърът.

Няма хора в неизвестност, категоричен бе той. "Спасени са много хора днес", допълни Митов.

Припомняме, че по-рано вътрешният министър каза, че вече жертвите след потопа в "Елените" са 3. Мъж, който е бил граничен полицай, е загубил живота си.



Актуални теми
Усложнена метеорологична обстановка октомври 2025 г.
Закупуване на самолети F-16
Бюджет 2025
Ремонти на АМ "Тракия" септември - ноември
Конфликт Израел-Газа
назад 1 2 3 4 5 напред
Статистика: