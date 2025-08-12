ЗАРЕЖДАНЕ...
|Митов: Сухото време и силният вятър правят пожарите трудни за овладяване
"Пожарът в Пирин продължава да тлее. Там работи и техника, и хора на място. В Сунгурларе работят трите шведски самолета, работят и хеликоптери - включително един американски от базата в Ново село", каза още министърът.
Той коментира и причините за възпламеняването на огнищата.
"Над 330 са палежите, част от тях умишлени, част от тях по невнимание. Част от лицата са установени при палежите поради небрежност Призоваваме хората да бъдат много внимателни, защото в това сухо време и силен вятър пожарите се разпространяват много бързо", допълни той.
Даниел Митов бе категоричен, че в горещото време не трябва да се палят огньове на открито: "Вниманието е най-добрият пожарогасител. В топлото време не трябва да се пали по никакъв начин. Отговорност на всеки един от нас да пази природата".
Министърът обясни, че действията по евакуция на населението в тежко засегнатите райони се предриемат в краен случай.
"Не предприемаме лесно действия по евакуация. Това е ресурс на МВР и всички останали институции. Призовавам гражданите, когато се налага такава, да окажат съдействие на властите. Не го правим, защото искаме, а защото се налага", обясни Митов.
Акцията на НСлС
"Оказваме съдействие на следствените органи. Става въпрос за съдействие по международна линия", коментира лаконично вътрешният министър.
Главният секретар на МВР допълни: "Оперсцията се провежда на територията на няколко обшасти. Тя е изцяло под ръководството на НСлС. Претърсват се адреси в няколко града. Към момента няма задържани лица".
