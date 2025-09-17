ЗАРЕЖДАНЕ...
|Митов с коментар за арогантния шофьор на АМ "Тракия"
Митов обясни, че спазването на етичните норми за толерантно поведение е грижа на МВР, държавните и неправителствени организации и на цялото общество.
"Проявите на неуважение и грубо нарушение на законовите норми ще бъдат преследвани без компромис. Поздравления за служителите на ОДМВР - Пазарджик", допълни той.
"Фокус" припомня, че на видеото, става въпрос са спрян рисков водач на АМ "Тракия", който в продължение на няколко километра засичал и притискал другите участници в движението, а накрая предприел опасно изпреварване в аварийната лента, съобщават от Европейския център за транспортни политики.
