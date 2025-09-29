ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Митрофанова: НАТО готви мащабна база в България
"Страните-членки на алианса не крият намерението си да милитаризират допълнително източния си фланг. В случая на България плановете включват не само изграждането на най-голямата база на НАТО в страната по споразумение с Италия, но и закупуването на нови оръжия, създаването на "коридори за военна мобилност“ за "улесняване на движението на войските“ и други инициативи“, каза посланикът.
Митрофанова отбеляза, че българските власти също многократно са споменавали необходимостта от подготовка за евентуално увеличение на контингента на НАТО от 1200 на 5000 войници.
Руското посолство в Румъния от своя страна отбеляза, че НАТО също засилва присъствието си в страната.
"Под претекст за необходимостта от "военно възпиране“ на Русия, военното и политическото ръководство на Румъния се застъпва за по-нататъшно натрупване на сили на източния фланг на алианса, включително чрез увеличаване на присъствието на чуждестранни войски на нейна територия, но не е посочило конкретен срок“, отбеляза посолството. В него се посочва още, че Букурещ планира да закупи военна техника, включително нова турска корвета клас "Хисар“, американски танкове Abrams и тежки верижни гаубици.
По-рано говорителят на руското външно министерство Мария Захарова заяви , че на 13 август Министерският съвет на България е одобрил проект на междуправителствено споразумение с Италия за сътрудничество в областта на отбраната.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 360
|предишна страница [ 1/60 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Риск от наводнения и свлачища! За 24 часа се очакват 80 литра на ...
22:35 / 28.09.2025
Нека помогнем на Йоана!
22:34 / 28.09.2025
Гуцанов: Не трябва да се вдигат каквито и да е данъци!
22:34 / 28.09.2025
Нов ужасяващ рекорд по АМ "Тракия"
20:45 / 28.09.2025
Николай Денков: Коцев и Терзиев са възможни опции за кандидат-пре...
20:18 / 28.09.2025
Димитър Гърдев за искането на АЛДЕ: Няма да бъдат спирани никакви...
20:18 / 28.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Саня Армутлиева срина Жана Бергендорф
21:15 / 27.09.2025
Румен Луканов - аут от "Сделка или не" окончателно
20:11 / 27.09.2025
bTV не може да забрави Бесте Сабри
11:42 / 28.09.2025
Преслава с 1 млн. лева хонорар
17:02 / 28.09.2025
НИМХ: Много дъжд и нетипично ниски температури
16:20 / 27.09.2025
Най-популярните персийски думи, които все още използваме
09:05 / 28.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета