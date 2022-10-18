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|Митрополит Николай ще оглави Празнична вечерня в прослава на Преподобни Йоан Рилски
По случай празника на свети Йоан Рилски Чудотворец в храм "Св. Йоан Рилски", град Пловдив, ще бъдат отслужени следните архиерейски богослужения:
на 18 октомври (вторник) от 18:00 часа Негово Високопреосвещенство Пловдивският митрополит Николай ще отслужи Празнична вечерня с петохлебие.
На 19 октомври (сряда) от 09:00 часа с благословението на
Негово Високопреосвещенство Пловдивския митрополит Николай, Преосвещеният Знеполски епископ Арсений - викарий на митрополита, ще оглави Архиерейска света Литургия.
Никола Петков
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