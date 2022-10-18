Митрополит Николай ще оглави Празнична вечерня в прослава на Преподобни Йоан Рилски

© На 19 октомври всяка година Православната църква прославя преподобни Йоан Рилски Чудотворец, небесен покровител на българския народ.



По случай празника на свети Йоан Рилски Чудотворец в храм "Св. Йоан Рилски", град Пловдив, ще бъдат отслужени следните архиерейски богослужения:



на 18 октомври (вторник) от 18:00 часа Негово Високопреосвещенство Пловдивският митрополит Николай ще отслужи Празнична вечерня с петохлебие.



На 19 октомври (сряда) от 09:00 часа с благословението на



Негово Високопреосвещенство Пловдивския митрополит Николай, Преосвещеният Знеполски епископ Арсений - викарий на митрополита, ще оглави Архиерейска света Литургия.



Никола Петков