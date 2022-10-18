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Митрополит Николай ще оглави Празнична вечерня в прослава на Преподобни Йоан Рилски
Автор: Екип Burgas24.bg 08:44 / 18.10.2022Коментари (0)81
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На 19 октомври всяка година Православната църква прославя преподобни Йоан Рилски Чудотворец, небесен покровител на българския народ.

По случай празника на свети Йоан Рилски Чудотворец в храм "Св. Йоан Рилски", град Пловдив, ще бъдат отслужени следните архиерейски богослужения:

на 18 октомври (вторник) от 18:00 часа Негово Високопреосвещенство Пловдивският митрополит Николай ще отслужи Празнична вечерня с петохлебие.

На 19 октомври (сряда) от 09:00 часа с благословението на

Негово Високопреосвещенство Пловдивския митрополит Николай, Преосвещеният Знеполски епископ Арсений - викарий на митрополита,  ще оглави Архиерейска света Литургия.

Никола Петков








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