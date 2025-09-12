ЗАРЕЖДАНЕ...
|Митът за българския кашкавал: Повечето продукти идват отвън
Тема коментираха Петър Мишев, икономически анализатор в Института за социални и синдикални изследвания на КНСБ, и Димитър Зоров, председател на Асоциацията на млекопроизводителите, в ефира на "Твоят ден" по NOVA NEWS.
Мишев отбеляза, че преди последните три месеца надценката не е била толкова голяма. Той допълни, че в някои случаи купуването става директно от стоковите борси или производители, което поражда въпроса защо цената за крайния потребител се увеличава значително.
От своя страна Зоров заяви, че отдавна се обсъжда изкривяване във веригата, като проблемът е при крайните търговци на дребно.
"Млечните продукти са на еднакви цени или дори малко по-високи от тези в ЕС. Проблемът не е в началото на веригата – при производителите, те изнемогват, а при крайните търговци на дребно“, обясни Зоров.
Мишев подкрепи изказването на Зоров и подчерта необходимостта от изсветляване на фактите чрез активна работа на отговорните институции, които трябва да наблюдават конкуренцията на пазара.
Зоров предложи преди година на етикета на продукта да се отбелязва и цената, на която той се доставя. Това ще позволи на потребителите да имат по-голяма яснота за формирането на цената. Той допълни, че над 70% от кашкавала на пазара не е българско производство, а се разфасова в български цех и се представя като наш продукт.
Според Зоров, отговорните институции за следене на тези проблеми са Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) и Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ).
