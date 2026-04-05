Тежък случай с 15-годишен играч от Бургас е станал по време на Държавния шампионат по битка във Враца. Организатор на шампионата е врачанският клуб "Ботев-93", а измежду формалните посетители е била и ръководителят на Българската федерация по битка Станка Златева.

Инцидентът е станал към 14.30 часа през вчерашния ден по време на битка, при която 15-годишното момче от Бургас е паднало неприятно на врата си, информира

Sportal.bg.

На място незабавно е подаден сигнал на телефон 112, а към залата е изпратена кола за спешна помощ. Спешните медици са транспортирали потърпевшия бургаски играч до болничното заведение във Враца. След спомагателни проучвания лекарите са решили да бъде потърсена въздушна кола за спешна помощ. Лошото време е осуетило тази опция и момчето от Бургас е било откарано с кола за спешна помощ до "Пирогов" в София.

По неофициална информация контузията в прешлените е сериозна, само че животът на момчето.