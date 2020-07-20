Ìëàä áúëãàðèí: È êëèçìà äà íè ïðàâÿò íà ãðàíèöàòà, ïàê ùå îòèäåì íà ãðúöêîòî ìîðå

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Â êîëîíàòà âñè÷êè íîñåõà îòðèöàòåëíè òåñòîâå çà êîðîíàâèðóñ, êàòî ñïîðåä ÷àñò îò õîðàòà ñìèñúëúò îò èçñëåäâàíèÿòà íå å îñîáåíî ãîëÿì, çàùîòî ñà íàïðàâåíè ïðåäè äâà äíè, ïðåç êîèòî íèêîé íå çíàå äàëè íå ñå å çàðàçèë âúïðåêè îòðèöàòåëíèÿ òåñò. È ìàêàð ÷å óäúëæèõà ïúòÿ ñè êúì ìîðåòî ñ òðè ÷àñà, òóðèñòèòå íå ñúæàëèõà çà èçáîðà ñè äà òðúãíàò êúì Ãúðöèÿ.
Ìåæäóâðåìåííî òóðîïåðàòîðèòå îò÷èòàò, ÷å â Ãúðöèÿ ñåçîíúò å òðàãè÷åí. Ãðúöêèòå êóðîðòè ñå íàäÿâàò íà óñïåøåí ñåçîí, àêî êîðîíàâèðóñúò èçîáùî ïîçâîëè ìîðå ïðåç ñåïòåìâðè è îêòîìâðè.
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Äâàìà ñëóæèòåëè íà ÌÑ ñ ïîëîæèòåëíè ïðîáè
13:11 / 20.07.2020
Âèäåí áúëãàðñêè ïðîôåñîð "áèå" òðåâîãà çàðàäè ðàçïðîñòðàíåíèåòî í...
12:52 / 20.07.2020
Íîâèÿò äåïóòàò Êàëèí Âåëüîâ: Íÿìà ïðîáëåì ñúñ Ñëàâè Òðèôîíîâ äà ñ...
12:51 / 20.07.2020
Ðàáîòåùèòå â ÒÅÖ "Âàðíà" ñ îòâîðåíî ïèñìî äî äúðæàâíèòå èíñòèòóöè...
12:44 / 20.07.2020
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12:28 / 20.07.2020
Äîí÷åâ: Ïðàâèòåëñòâîòî ùå ñòîè, äîêàòî èìà ñìèñúë
12:20 / 20.07.2020
ÈÇÏÐÀÒÈ ÍÎÂÈÍÀ
Âèæ îùå:
Êîðîíàâèðóñúò "íàïóñêà" ñòîëèöàòà íè è ñå ìåñòè êúì ìîðñêèòå êóðîðòè
10:13 / 18.07.2020
Áëèçî 200 íîâîçàðàçåíè ó íàñ, â Áóðãàñ áðîÿò èì å äâóöèôðåí
10:27 / 19.07.2020
Ñåðèîçåí ñïàä íà òóðèñòè ïî áúëãàðñêîòî ×åðíîìîðèå
09:49 / 20.07.2020
Ïðè íåëåï òðàãè÷åí èíöèäåíò â ïëàíèíàòà ìúæ çàãóáè æèâîòà ñè
10:28 / 19.07.2020
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23:15 / 19.07.2020
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