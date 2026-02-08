Млад мъж е свидетелствал за сексуалните си отношения с Калушев, обяснили му, че мъжете нямат нужда от жени
Всичко това се е случило преди повече от 10 години, когато мъжът е бил още непълнолетен. Разкрил е, че в рамките на няколко години е бил в компанията на Калушев и част от убитите при хижа "Петрохан“ мъже, но е успял да се дистанцира от тях и да се прибере обратно в България. Това разкриха пред "Гласове" отлично информирани източници.
Според тях младият мъж е признал, че в продължение на доста време е имал сексуални отношения с далеч по-възрастния от него Ивайло Калушев, което напълно потвърждава версията и за педофилски елемент в сложния криминален казус. Младият мъж разкрил множество детайли за отношенията в групата и възгледите на Лама Ивайло Калушев, който бил едноличният лидер.
Младият мъж обяснил, че макар сексуалните отношения да са започнали, когато е бил още на около 15-годишна възраст, това се е случило доброволно и го е възприел като част от живота си в групата и неговото личностно развитие под менторството на Лама Ивайло Калушев. Обяснено му било, че мъжете са самодостатъчни и за да имат пълноценно израстване, нямало нужда от близки и интимни отношения с жени.
Актуални теми
Виктор1
преди 4 мин.
Щом започна да излиза такава информация уж не от разследващите, според мен изфабрикувана, значи държавните служби имат пръст в станалото на хижата. Иначе не виждам причина да се очернят недоказуемо някои хора.
