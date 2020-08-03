Ìëàäà æåíà îïèòà äà ñå ñàìîóáèå íà "Òðàêèÿ", íàðî÷íî òðúãíà â íàñðåùíîòî, ïîñëåäâà ÷åëåí ñáëúñúê!

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Àâòîð: Åêèï Burgas24.bg 17:20 / 03.08.2020Êîìåíòàðè (14)144
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Ïîòðåñàâàùè ïîäðîáíîñòè çà êàòàñòðîôàòà íà àâòîìàãèñòðàëà "Òðàêèÿ" íàó÷è Plovdiv24.bg. 38-ãîäèøíà Âåñåëà îñòàâèëà ìàéêà ñè â ïëîâäèâñêîòî ñåëî Öàëàïèöà, íî ìàëêî ïðåäè äà òðúãíå îáðàòíî êúì Ñîôèÿ, ñúîáùèëà, ÷å ùå ñå ñàìîóáèå.

Ìàéêàòà ïîçâúíèëà íà òåëåôîí 112, çà äà îïèòà äà ïðåäîòâðàòè òðàãåäèÿòà. Ïðè ïðèñúåäèíÿâàíåòî ñè êúì àóòîáàíà øîôüîðêàòà (íàé-âåðîÿòíî íàðî÷íî) íàâëèçà â íàñðåùíîòî, ðàçìèíàâà ñå ñ äâà àâòîìîáèëà, íî ñå óäðÿ ÷åëíî â òðåòè.

Çà ùàñòèå íÿìà çàãèíàëè èëè äîðè òåæêî ïîñòðàäàëè. Æåíàòà å ñúñ ñ÷óïåí êðàê è å îòêàðàíà â ïëîâäèâñêà áîëíèöà. Ðàçñëåäâàíåòî íà èíöèäåíòà ïðîäúëæàâà.



Îùå ïî òåìàòà: îáùî íîâèíè ïî òåìàòà: 312
03.08.2020 Ïðîáëåìè çà ïúòóâàùèòå êúì ìîðåòî çàðàäè íîâà êàòàñòðîôà
31.07.2020 Øîôüîð çàñíå â äâèæåíèå áÿãàùîòî äúðâî íà ìàãèñòðàëà "Òðàêèÿ"
30.07.2020 Îãðîìíà òðàãåäèÿ íà "Òðàêèÿ" äî Ïëîâäèâ! Ìëàä ìîòîðèñò íèêîãà ïîâå÷å íÿìà äà âèäè ìîðåòî!
17.07.2020 Íàé-ïîñëå! Íàëèâàò ìèëèîíè â ÀÌ "Òðàêèÿ" ìåæäó ×èðïàí è Ñòàðà Çàãîðà, åòî êîãà çàïî÷âàò!
06.07.2020 Êàìèîí ñå çàïàëè íà ìàãèñòðàëà "Òðàêèÿ"
23.06.2020 Îãðàíè÷àâàò äâèæåíèåòî ïî ÀÌ "Òðàêèÿ" çàðàäè ðåìîíò
ïðåäèøíà ñòðàíèöà [ 1/52 ] ñëåäâàùàòà ñòðàíèöà






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Èäèîòêà... Â íàñðåùíîòî èìàøå êîëîíà îò êîëè 2êì.äúëãà..Õîðàòà ïúòóâàò çà ïî÷èâêè è ñ ìàëêè äåöà, à òàÿ ïðåâúðòÿëà òî÷íî íà ìàãèñòðàëàòà..
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Àêî å îòöåëÿëà òðÿáâà äà áúäå ñúäåíà çà îïèò çà óáèéñòâî è ïëàòè âñè÷êè ùåòè.
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äå**à è óòðåïêàòà, êàòî å ðåøèëà äà ñêî÷è îò âèñîêî è äà è å ñèãóðíà ðàáîòàòà!
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È êàòî ÿ èçêàðàø îò êîëàòà ñëåä êàòàñòðîôàòà, áîé, áîé äî óìèðàíå õàõàõàõà
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Çàñëóæàâà ñè çàòâîð çà îïèò çà ïðåäîìèøëåíî óáèéñòâî. Çàðàäè òàêèâà êàòî òàÿ ïñèõî ïàòêà äà òå å ñòðàõ äà êàðàø
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Íå çíàì, ñëàâà áîãó êàê ìèñëè ñàìîóáèåö . Íàäÿâàì ñå è äà íå ðàçáèðàì,ïî íèêàêúâ ïîâîä. Íî àêî íàèñòèíà ñè ðåøèë äà íàïðàâèø òàçè ãðåøíà êðà÷êà, íå òúðñè ïîêàçíîñò. Çàùî ùå îòíåìàø è ÷óæäè æèâîòè, çàùî ùå ñå áåñèø íà äåòñêè ïëîùàäêè è äà îñòàâÿø ïñèõîëîãè÷åñêè òðàâìè íà íåâèííè äåöà è îùå áåçáðîé çàùî?ßâíî å ÷å åãîèçìà òè ïðå÷è äà ïîìèñëèø çà õîðàòà íà êîèòî èì ïóêà çà òåá, àìè çàëîæè îòíîâî íà íåãî è áúäè ñàì â ïîñòúïêàòà ñè.
Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Burgas24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
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Îòïóñêàò íàä 80 ìèëèîíà çà ïîäêðåïà çà ñåêòîð "Æèâîòíîâúäñòâî"
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