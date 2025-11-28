Сътрудници на депутати от ПП-ДБ твърдят, че са станали жертви на агресия в сградата на парламента в нощта на протестите срещу бюджета. Те показаха пред медиите медицински свидетелства, издадени веднага след този случай.По думите им те са били нападнати от депутати на "ДПС-Ново начало“ в коридорите на Народното събрание, веднага след края на Комисията по бюджет и финанси."Ние минахме от там и извадихме телефон да ги снимаме и на кадрите се вижда какво се случва. Със закачалка за якета излезе Хамид Хамид от една стая, започна да крещи "Дръжте ги“ и се затича към колегата Калин и започна да го души със закачалката срещу стената“, каза Калоян Дървов.Потърпевшият Калин Лалов заяви, че е бил ударен с въпросната закачалка и е бил душен. "След това бяха нанесени юмруци по лицето на Калоян, тогава аз се отскубнах и се опитах да потърся помощ“, допълни младежът.Младите мъже твърдят, че и двамата са били нападнати от депутата Хамид Хамид.След като ми нанесе няколко юмручни удара, се намеси квесторът, който се опитваше да го спре. Аз се отскубнах и отидох по коридора към стаята на ПП-ДБ, след което слязох на протеста“, обясни Дървов и уточни, че е отишъл в "Пирогов“, за да се констатират нараняванията му и да се извади документ за тях, в който пише:"При прегледа на Калоян Дървов се установи кръвонасядания и охлузвания в областта на долната устна. Тези травматични увреждания са получени в резултат от действия на тъпо-ръбести предмети по механизма на удари“.По думите им квесторите в Народното събрание са станали свидетели на случилото се. Камери обаче не са запечатали агресията. Те отрекоха твърденията, че са шпионирали депутатите и са ги провокирали.Уточниха, че ще подадат сигнал в прокуратурата по казуса.bTV се свърза с пресцентъра на "ДПС-Ново начало“, откъдето заявиха, че твърденията на сътрудниците на ПП-ДБ са "откровени клевети, които се доказват в съда“.