Младежи ПП: Единственият протест организиран от нас утре ще бъде в Пазарджик
"Следващият протест ще бъде, когато се внесе вотът на недоверие", допълват те.
По-рано днес в социалните мрежи се появи информация, че утре се готви национален протест в 12 града у нас . Тя не е потвърдена от конкретни организатори на демонстрацията към момента.
Младите лица на протеста: Битката тепърва започва, ако има предсрочни избори, ние ще им го направим изключително трудно
08:57
Президентът: Българите надигнаха глас и казаха "не", властта е бламирана, оставката е неотложна, предсрочните избори са единственият път напред!
02.12
Интересен празник е днес
08:34
Поражения по градския транспорт и инфраструктурата: Равносметка на Столичния инспекторат след снощния протест
02.12
Калин Стоянов: Истината е очевидна. На уж мирния протест, ПП-ДБ, в комбина с хора около президента Радев, си внедриха групи от провокатори
02.12
Желязков: Провеждането на Giro d'Italia 2026 в България ще осигури световна видимост на страната ни пред милиони зрители по цял свят
01.12
На протеста в "Триъгълника на властта" днес ще бъдат изградени контролно-пропускателни пунктове
01.12
Иван Сотиров: Всички имаме отговорност да не допуснем поколението...
23:15 / 02.12.2025
Борисов: Или застанете с ГЕРБ да направим нов бюджет, или избори
22:31 / 02.12.2025
Милен Керемедчиев: Пред Европа в момента са надвиснали тежки обла...
22:31 / 02.12.2025
КЗК каза до колко стигат надценките във веригите
21:30 / 02.12.2025
Недоволство не стихва: Протести срещу Бюджет 2026 и утре
21:27 / 02.12.2025
Костадин Костадинов: Голяма част от българското общество не иска ...
19:43 / 02.12.2025
