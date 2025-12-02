Младежката организация на ГЕРБ за протеста: Нека това да не бъде инструмент в ръцете на политически лидери
©
Припомняме, че вчера в късните часове на протеста - групи от маскирани с качулки хора разрушиха офиса на младежката организация на ГЕРБ в “Оборище". Според младежката организация полицията си е свършила работата много добре и не е отвърнала на агресията с агресия.
Очаквайте подробности.
Още по темата
/
Поражения по градския транспорт и инфраструктурата: Равносметка на Столичния инспекторат след снощния протест
09:10
Калин Стоянов: Истината е очевидна. На уж мирния протест, ПП-ДБ, в комбина с хора около президента Радев, си внедриха групи от провокатори
08:34
Ивайло Мирчев: Полицията беше умишлено изтеглена, за да се опорочи най-големият протест от 35 години
08:34
Димитър Манолов: Хубаво е, когато бутнеш едно правителство, да знаеш какво ще правиш след това
01.12
Проф. Милена Стефанова: Протестът от миналата седмица, който беше директно ориентиран срещу бюджета, постигна своята цел, не знам какво да очаквам за тази вечер
01.12
Още от категорията
/
Васил Велев: Работим добросъвестно и конструктивно, така че да не се провалят преговорите за бюджета
01.12
Финансовият министър: През 2020 г. влязохме в чакалнята на еврозоната, президентът излезе, вдигна юмрук и стартира политическата нестабилснсот. Сега сме свидетели на същото
30.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.