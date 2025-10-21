По преценка на лекарите момчето, обвинено за убийството в мола, е настанено в болница, научи "".Припомняме, че по-рано днес на 15-годишния, намушкал свой връстник в мол, му прилоша в съда. Поради тази причина заседанието, на което трябваше да се реши дали той да остане в ареста, беше прекъснато. Магистратите прецениха, че момчето трябва да бъде прегледано от лекар и беше извикана линейка, която го откара в "Пирогов".Престъплението беше извършено в неделя вечерта, а жертвата - връстник на обвиняемия, почина от раните си.