Младежът, обвинен за убийството в мола, е настанен в болница
Припомняме, че по-рано днес на 15-годишния, намушкал свой връстник в мол, му прилоша в съда. Поради тази причина заседанието, на което трябваше да се реши дали той да остане в ареста, беше прекъснато. Магистратите прецениха, че момчето трябва да бъде прегледано от лекар и беше извикана линейка, която го откара в "Пирогов".
Престъплението беше извършено в неделя вечерта, а жертвата - връстник на обвиняемия, почина от раните си.
