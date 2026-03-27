Млади мъже мамят наивни купувачи с фиктивни продажби на багери и коли
В периода от декември 2025 г. до средата на януари 2026 г. са действали в комбина като предлагали автомобили и строителна техника на изкусително ниски цени в популярни сайтове.
Схемата им работила успешно и двама мъже се подлъгали по "изгодните“ оферти. Единият превел над 2500 евро като капаро за багер, а другият изпратил 1000 евро за лек автомобил. За да прикрият следите си измамниците използвали банкови сметки и дебитни карти на името на трето лице, но веднага след като прибирали парите прекъсвали всякакъв контакт с жертвите си, информира bTV.
Общата сума на щетата е над 3500 евро. В момента двамата са задържани за 72 часа като предстои прокуратурата да поиска от съда те да останат за постоянно в ареста под стража.
