Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Млади жени: Мъчихме се седем години на държавна работа, като сервитьорки взимахме повече пари
Автор: Екип Burgas24.bg 09:47Коментари (3)238
©
На българския пазар на труда липсват над 300 хиляди души, показват данни на работодателските организации. Допълнително, близо 250 хиляди души в трудоспособна възраст не работят, а общият брой на неактивните достига 800 хиляди. Най-сериозни проблеми има в здравеопазването, строителството, туризма и селското стопанство.

Михаела и Велислава от Силистра завършват кинезитерапия, но дълго време не намират работа по специалността си. Налага се да работят като сервитьорки, а след това – в държавна институция за деца с увреждания.

"Мъча се седем години на държавна работа, буквално мъка. Като сервитьорка взимах повече пари. Два месеца работих без заплата, защото в малкия град нямаше друга реализация“, споделя пред БНТ Михаела Стефанова.

"Въртиш се в една схема и осъзнаваш на 30 години, че не си постигнал нищо – важното вече не е колко пари ще вземеш, а какво време имаш за себе си и семейството си“, допълва нейната приятелка Велислава Стаматова.

Подобна е ситуацията и при 34-годишния Николай Дяков от Горна Оряховица, завършил икономика. Вместо по специалността си, той се изхранва с улични изпълнения в Русе.

"Навсякъде искат трудов стаж. В бюрото по труда – пет години“, казва той.

"Около 70% от работодателите твърдят, че не могат да намерят подходящи специалисти, дори физическа работна ръка. Дефицитите са за около 300 хиляди души“, обяснява Томчо Томов, директор на Националния център за оценка на компетенциите към БСК.

По данни на Агенцията по заетостта, най-търсената професия за 2025 г. е машинен оператор, следвана от строители, сервитьори и бармани, готвачи, шивачи и заварчици.

Само от началото на годината до август над 46 800 души са били активирани на пазара на труда – с 10 хиляди повече спрямо 2024 г. Бюрата по труда предлагат обучения за автобиографии, подготовка за интервю и различни програми за заетост.

В същото време се формират мобилни екипи, които да достигнат до хората извън системата.

"Случай по случай техните казуси ще бъдат разглеждани“, обяснява Йоана Терзиева, директор на Бюро по труда – Русе.

Тази година България отчита рекорден брой разрешения за работа на чужденци – над 35 хиляди души от трети страни. Най-често това са работници от Узбекистан, Турция, Киргизстан, Непал, Индия и Индонезия.

В същото време продължава тенденцията за завръщане на българи от чужбина – около 60 хиляди само за 2025 г. За последните три години в страната са се върнали около 400 хиляди души.

По данни на неправителствени организации, безработицата сред ромите достига 80%. "Само около 3% от ромите в България имат висше образование, 6,5% са със средно, а останалите са неграмотни“, коментира Иван Калинов от Световната федерация на ромите.

Според работодатели и експерти, недостигът на кадри ще се задълбочава. Прогнозите са до три години липсата на работна сила да достигне половин милион души.








Зареждане! Моля, изчакайте ...
Минчо Минчев
Сподели какво ново....
преди 47 мин.
0
 
 
Какво става с мантрата "На портала чакат!"? Оказа се, че и работниците от така наречения трети свят не искат да работят като роби! До три месеца тук и те се усещат, че работят за жълти стотинки и бързо се спасяват в другите страни на ЕС.
+1
 
 
Като не дават нормални заплати няма да имат работници. Толкова е просто. Ама явно така им изнася.
+2
 
 
А защо не отчитате, че частникът ви е спуквал г*за от работа за тия "повече пари"? Аз си предпочитам държавната, колкото ще да е заплатата, само да ми е спокойно.
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Още новини от Национални новини:
Шофьор профуча с 211 км/ч по АМ "Тракия"
10:09 / 23.09.2025
Само денонощие след старта на "Избирам България" 420 души подадох...
09:19 / 23.09.2025
Собственик на хранителен магазин може да получи глоба от 353 000 ...
09:15 / 23.09.2025
Oбщопрактикуващ лекар: Пием страшно много антибиотици, защото не ...
09:05 / 23.09.2025
Важна информация за всички шофьори, които ще пътуват по АМ "Траки...
08:35 / 23.09.2025
Проф. Рачев: Лятото приключва в четвъртък!
08:35 / 23.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
На 56 години Николай няма официален трудов стаж: И да се регистрирам в Бюрото по труда, само отивам да се подписвам, че съм жив
10:04 / 22.09.2025
Българин: Не знаех, че има такава глоба, за първи път разбирам!
09:43 / 21.09.2025
Важна информация за шофьорите: Продажбата на кола под 1 година не минава без декларация
16:34 / 21.09.2025
Производител: Килограм грозде на едро се продава за около 2 лева, в магазина достига до 8 лева
12:42 / 21.09.2025
Туристка на "Слънчев бряг": Обожавам това място!
11:50 / 21.09.2025
Сервитьорка от Украйна спаси живота на клиент в заведение на морето
16:31 / 22.09.2025
Нещо интересно предстои в Бургас
05:35 / 21.09.2025
Актуални теми
България в еврозоната
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Войната в Украйна
Актрисата Виолета Донева е била открита мъртва в апартамента си
ТОЛ камерите снимат за нарушители на магистралите
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: