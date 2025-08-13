ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Младите хора, за които това е първа работа, нямат право на болничен за определен период
Право на парично обезщетение за времето на отпуск поради временна неработоспособност се придобива при наличието на следните условия:
– към деня на настъпване на временната неработоспособност лицето да е осигурено за общо заболяване и майчинство, т.е. да упражнява трудова дейност, която е основание за осигуряване и да са внесени или дължими осигурителни вноски върху получено, начислено или неначислено трудово възнаграждение;
– лицето да има най-малко 6 месеца осигурителен стаж като осигурено за общо заболяване и майчинство.Това изискване не се отнася за лицата, ненавършили 18-годишна възраст и за придобиване право на парично обезщетение за трудова злополука и професионална болест. Шестмесечният стаж може да бъде прекъснат или непрекъснат, да е положен при различни работодатели, като не е задължително да е положен непосредствено преди излизането на лицето в отпуск поради болест;
– да е разрешен отпуск поради болест, т.е. да е издаден болничен лист от органите на медицинската експертиза.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Криминалисти откриха над тон и половина канабис само за ден
13:21 / 13.08.2025
Предложение: Повече родители да могат да работят дистанционно по ...
12:50 / 13.08.2025
Брокер сподели за един прост тест, който може да ви спаси при пок...
12:41 / 13.08.2025
Прокуратурата проверява АПИ заради бонусите за над 2 млн. лева
12:10 / 13.08.2025
Бачев отрече спекулациите, че ще се затварят театри, отпуснаха им...
11:27 / 13.08.2025
Броят на имотните сделки е с 30% по-голям спрямо миналата година
11:14 / 13.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Проф. Рачев каза кога ще са първите валежи след горещините
08:37 / 12.08.2025
Кражба за хиляди левове от бургаски търговски център
15:19 / 11.08.2025
Войната между Васил Найденов и Стефан Димитров е за 1 млн. лева
10:45 / 11.08.2025
Морето е опасно! Взе нови жертви!
11:36 / 11.08.2025
От утре затварят тази бургаска улица за три месеца
14:49 / 12.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета