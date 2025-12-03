Младите лица на протеста: Битката тепърва започва, ако има предсрочни избори, ние ще им го направим изключително трудно
"И сега очакваме за пореден път да бъдем подхлъзнати и да има нови изненади“, допълни тя.
"Според мен битката започва, защото това, което се викаше по площадите, беше "оставка“. Ние вече искаме оставката на това правителство. Искаме промяна. И няма да приключим с оттеглянето на бюджета“, посочи Василена Димитрова, студент по медицина.
Тя обясни и колко пъти са били излъгани.
В протестните действия се включиха трите най-големи синдикати в страната
"Първо - началото на юли бяха дали срок - 28 юли, да се вземе решение за нашия проблем, който не се спази. След това се говореше, че началото на септември ще се случи. Направиха работна група, както знаем всичко в работните групи заминава. След това удължиха срока до края на октомври. И така до ден днешен все още няма решение за нашия проблем“, заяви Василена Димитрова.
По думите ѝ те няма да простят подигравката, която търпят през последните 7 месеца.
“Имаше нови лица, които аз видях за първи път, като типаж. И с някои от тях дори успях да си говоря. Имаше хора на 15-16 години на този протест, които за първи път започват в живота си активно да се интересуват от политика. И когато ти влизаш необременен от навика да търпиш корупция, злоупотреби с публични средства, хвърлене на прах в очите, тогава ти всъщност се питаш "как по дяволите това е възможно“, коментира Мими Шишкова.
"Не могат да потушат напрежението, защото ние знаем за системните проблеми, които се крият зад правителството, зад парламента, който имаме в момента. Хората в България знаят, че липсва легитимност. И за съжаление не може да се докаже от страх, че на определените места в България изборите са изцяло купени, че всяка една бюлетина се отваря пред хората. И хората живеят в страх. В София много по-лесно е да си независим, много по-лесно е да си смел, но го има това усещане за цялостна нелегитимност и това е нещо, което продължава много дълго в България и няма връщане назад“, посочи още тя.
Протестиращите развяваха български знамена и скандираха "Оставка“
"Когато приключи протестът на площад "Независимост“ и хората тръгнаха шествено към Софийския университет, токът спря. Преди това нямаше работещи ескалатори в метрото. Имаше хора, които бяха заседнали в метростанцията. Изведнъж се появиха хора от някои страни, които сега аз не мога да казвам дали всички, които бяха агресивни са платени, но вече има излязла информация, че всъщност е бил задържан човек с пачки, които са били отбелязани с имена на улици. Спекулира се, че това са пунктове, където са се събирали тези хора, на които е трябвало да им се плати с тези пачки. Така, че има един опит за опорочаване на протеста“, заяви още Мими Шишкова.
"Ние сме поколение Gen Z, на което вече му е писнало да слуша за Борисов и Пeевски. Ние не помним времето преди Борисов и Певски. Ние няма да спрем, докато не се случи това те да не са във властта“, заяви Василена Димитрова.
По думите ѝ е имало ранени със сцепени глави под въздействието на алкохол, на които са оказвали помощ.
Според нея управляващите много подценяват социалните мрежи и техните сили.
За вчерашните думи на Росен Желязков Мими Шишкова коментира:
"Това е изключително арогантно и самозабравило се поведение. Особено когато знаеш, че цялата власт върху държавата се основава на едни купени, манипулирани избори. И ако има сега предсрочни избори, ние ще им го направим изключително трудно. Колкото по-малко хора гласуват, толкова по-ниска е цената на един глас. И ние ще гласуваме в толкова голяма численост, че те ще трябва да бръкнат много надълбоко, за да успеят да влязат въобще“, заяви тя.
