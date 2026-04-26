Ученици от ПГРЕ "Г. С. Раковски“ и студенти от Клуб "Млад предприемач“ към Бургаския свободен университет (БСУ), под ръководството на доц. д-р Виляна Русева, представиха екологични иновации на изложението Re:Bazaar. Проектите включват HydroChar за почвени подобрители, ReLeaf за зелени покриви и PolyCycleHomes за рециклиране на пластмаса в строителни материали, съобщават организаторите за Burgas24.bg.

"Зеленото“ изложение предостави платформа за представяне на най-успешните предприемачески идеи на младите участници, насочени към устойчиви екологични решения и кръгова икономика. Проектите вече са отличени във форуми като Solve for Tomorrow на "Образование 5.0“ и Учебна компания на Junior Achievement, което подчертава тяхната практическа стойност и иновативен потенциал.