|Млекопреработвател: Има достатъчно българска продукция
Димитър Зоров - председател на Асоциацията на млекопреработвателите в България: "С този закон трябва да се възвърне някаква справедливост и баланс в цялата верига от производство до търговия със стоките и най-вече потребителят да получи по-качествени стоки на по-ниски цени и това при всички положения на стоките, които ще бъдат наблюдавани в тази т. нар. "кошница" ще се почувства. Никой не трябва да се притеснява от това нещо, защото в момента нямаме свободно договаряне на цените и от много години имаме едностранно спуснати условия, на които ние, ако не се съгласим, трябва да преустановят продажбата на нашите стоки, въпреки че през годините сме заплатили много такси за откриване на магазин и това, което големият мит битува, че са някои търговски вериги голям инвеститор, една част от голямата инвестиция е за сметка на българския доставчик-производител. През годините имаше и входна такса, и правото да продаваш един артикул се плащаше и т.н."
Зоров увери пред БНТ, че българско сурово мляко има достатъчно и че печеливши от новия закон ще са производителите.
"Едни от движещите сили и най-искащите този закон, това са първичните производители. Тоест производителите на сурово мляко, защото те много пъти се оплакват, че имат ниска изкупна цена на млякото. Той даде пример, че е невъзможно кашкавал да струва 11,99 лв. килограм и да е направен от мляко. Сирене с големи отклонения от водното съдържание. Този закон, когато имаме опреден таван на надценката, ще има възможност потребителя да получи стока на по-ниска цена, а преразпределението на печалбата ще е за първичния сектор. Човекът, който произвежда млякото с кравата, той ще има правото на 10% надценка на своите разходи, защото досега той продаваше на загуба."
