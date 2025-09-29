Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Много добра новина за част от пенсионерите
Автор: Екип Burgas24.bg 11:53Коментари (0)90
©
Младите пенсионери на възраст под 50 години взимат най-високи пенсии, показват данни на НОИ. А най-ниски пенсии взимат хората на възраст над 95 години. Това показва, че заради формулата за ежегодно индексиране старите пенсии постепенно изостават от новите.

През 2024 г. с най-високи средни размери на пенсиите за осигурителен стаж и възраст са пенсионерите на възраст между 45 и 49 години и между 40 и 44 години, съответно с 1982 лв. и с 1882 лв. В тези възрастови групи попадат само 466 пенсионери.

На следващите места по средни размери на пенсиите са пенсионерите на възраст между 50 и 54 години, които взимат средно по 1674 лв., и между 55 и 59 години с 1663 лв. Броят на хората, получаващи пенсии за осигурителен стаж и възраст в тези две възрастови групи са 26 717 човека или 1,9% от общия брой на пенсионерите с лични пенсии за стаж и възраст (общо 1,4 млн. човека). Това са предимно хора, работили в условията на първа или втора категория труд, придобили право на пенсия на по-ниска възраст. Тук влизат и пенсионери, които са военнослужещи, полицаи и други, ползващи специален режим на ранно пенсиониране.

Най-многобройната група пенсионери, а именно групата на 70-74-годишните (25,4% от общия брой) е със среден основен месечен размер на пенсията от 884 лв., показват данните на НОИ за 2024 г. С най-ниски средни основни размери на пенсиите са хората на възраст над 95 години (733,98 лв.) и във възрастовите групи на 90-94-годишните (762,49 лв.) и 85-89-годишните (801,69 лв.). Тези три групи имат дял от 9,9% от общия брой на пенсионерите с лични пенсии за стаж и възраст.

Най-възрастните пенсионери получават сравнително по-ниски пенсии, което е показателно за изоставането на размерите на пенсиите с отдалечаване във времето от момента на отпускането им. Причината за това е използването на “швейцарското правило" за ежегодно индексиране на пенсиите - с 50 на сто от инфлацията и 50 на сто от увеличението на средния осигурителен доход за предходната година.

В добрите за икономиката на страната година инфлацията е значително по-малка от увеличението на заплатите. Затова използването на “швейцарското правило" води до изоставане на пенсиите от текущите заплати в страната. А размерът на новите пенсии се определя на база средния осигурителен доход в момента на отпускането им. Така новите пенсии са в по-голям размер от старите. Но с течение на годините отпуснатите вече пенсии изостават от нивото на доходите в страната и финансовото състояние на пенсионерите се влошава.

По отношение на разпределение на пенсиите не само по възраст, а и по пол, мъжете, попадащи във възрастовата група между 45 и 49 години и между 40 и 44 години, са с най-висок среден размер на пенсията за стаж и възраст, съответно 2025 лв. и 1882 лв. При жените със значително по-висок от средния размер пенсия за всички дами, са тези в групите на 50-54-годишните (със средно 1612 лв.) и 55-59 годишните (1393 лв.). Най-нисък размер на пенсията за стаж и възраст както за мъжете, така и за жените взимат най-възрастните, или над 95-годишните - средно 1037 лв. за мъжете и 611 лв. за жените, пише "Труд".








Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Синоптик: В края на седмицата ни очакват есенни студове и сняг
10:39 / 29.09.2025
Зъболекар: Хората искат изкуствени неща и се приемат за красиви
09:52 / 29.09.2025
Митрофанова: НАТО готви мащабна база в България
09:27 / 29.09.2025
Дацов: На ръба сме на прегряване на икономиката, вървим в "ботуши...
09:24 / 29.09.2025
Земетресение до границата на България с Гърция
09:16 / 29.09.2025
Само с тази проста проверка можем да разберем дали ни мамят с цен...
09:23 / 29.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Актуални теми
Служители на ИААА са хванати за искане на подкуп за техника за концерт
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Ремонти на АМ "Тракия" септември - ноември
Зима 2024/2025 г.
България и Войната в Украйна
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: