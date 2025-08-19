Новини
Много хора купуват селски къщи, за да живеят постоянно там
Автор: Екип Burgas24.bg 15:58Коментари (0)125
Много хора купуват селски къщи не само, за да прекарват в тях уикендите си, а и за да живеят постоянно, разказаха брокери. Сред причините за това е по-голямото спокойствие и по-ниските цени в сравнение с големите градове.

В Еленския балкан цените на реновиран имот най-често са от 70 хил. евро до 120 хил. евро. Конкретната цена зависи от състоянието на имота и местоположението му. Просторните апартаменти на добра локация в София са с по-високи цени. Много хора купуват селски имоти, за да ги превърнат в къщи за гости. Купуват имот с инвестиционна цел и стартират собствен бизнес. Някои живеят постоянно в къщата, а свободните стаи отдават под наем на туристи. Така си осигуряват живот сред природата и препитание.

Банките трудно отпускат заеми за селски къщи. По документацията на имота всичко трябва да е изрядно, което за къщите по селата не винаги е така. Освен това банките не отпускат заеми за паянтови къщи и такива на гредоред. Затова повечето сделки със селски имоти стават с налични пари в брой, пише "Труд".








Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
