ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Много сериозно предупреждение за всички на морето за 14 август!
Обявен е жълт код за пориви до 55 километра в час. Очаква се морско вълнение до 4 бала – вълни до 2,5 метра.
В четвъртък над по-голямата част от страната времето остава слънчево. В следобедните часове временни увеличения на облачността ще има над южните и западните райони.
В повечето райони вятърът ще е умерен от изток-североизток. Максималните температури ще са между 30° и 35°.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 597
|предишна страница [ 1/100 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Васил Петров пристига в Царево и Бургас
16:10 / 13.08.2025
Не само шефовете взимат бонуси, твърдят от АПИ
16:12 / 13.08.2025
Младите хора, за които това е първа работа, нямат право на болнич...
15:34 / 13.08.2025
България и Италия ще изграждат съвместно военната база на НАТО кр...
15:11 / 13.08.2025
Все повече хора у нас одобряват еврото, но най-големият им страх ...
14:41 / 13.08.2025
Оптометристи у нас са готови на протест
14:28 / 13.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Проф. Рачев каза кога ще са първите валежи след горещините
08:37 / 12.08.2025
Кражба за хиляди левове от бургаски търговски център
15:19 / 11.08.2025
Войната между Васил Найденов и Стефан Димитров е за 1 млн. лева
10:45 / 11.08.2025
Морето е опасно! Взе нови жертви!
11:36 / 11.08.2025
От утре затварят тази бургаска улица за три месеца
14:49 / 12.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета