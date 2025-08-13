Новини
Много сериозно предупреждение за всички на морето за 14 август!
Автор: Екип Burgas24.bg 16:37Коментари (0)53
©
За четвъртък – 14 август, НИМХ предупреждава за силен вятър над морето в област Бургас.

Обявен е жълт код за пориви до 55 километра в час. Очаква се морско вълнение до 4 бала – вълни до 2,5 метра.

В четвъртък над по-голямата част от страната времето остава слънчево. В следобедните часове временни увеличения на облачността ще има над южните и западните райони.

В повечето райони вятърът ще е умерен от изток-североизток. Максималните температури ще са между 30° и 35°.



