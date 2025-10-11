ЗАРЕЖДАНЕ...
Много силен вятър в 9 области от страната днес
©
Преди обяд облачността ще бъде значителна и на места в източната половина от страната и планинските райони ще има валежи. Към обяд облачността от север ще започне да се разкъсва и да намалява и до вечерта над цялата страна ще се установи слънчево време. Дневните температури слабо ще се понижат и максималните ще бъдат между 14° и 19°, в София – около 15°.
В планините ще бъде предимно облачно с валежи от дъжд, над около 1800 метра от сняг. Интензивни и по-значителни снеговалежи ще има в Централния Балкан. Ще духа силен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 9°, на 2000 метра – около 2°.
По Черноморието денят ще започне с облачно време, на места и с валежи, но в следобедните часове облачността от север бързо ще намалее. Ще духа умерен и силен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат 15°-17°, температурата на морската вода е 17°-20°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.
Още по темата
/
Докато инвеститорите по Черноморието се възползват от различни "дупки" в закона, ще има жертви и много по-големи щети
09.10
Инжeнер: Когато къщата ти бъде отнесена от вода, имаш право да заведеш иск държавата да възстанови нейната стойност
08.10
Георги Стефанов за "Елените" и Царево: Време е вече да видим директни обвинения с конкретни имена
08.10
Манол Генов за трагедията в "Елените": Предприели сме действия, които да извадят цялата истина
08.10
Още от категорията
/
Ножаров за средната заплата: Взимат се 50% от възнагражденията на хора, които работят при вредни условия
10.10
Радостин Василев към ИТН: Всичко това се прави, за да се прикрие една от любовниците на Волдемор
10.10
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Да помогнем на Станимира от Пловдив да живее без болка
22:42 / 10.10.2025
Благомир Коцев остава в ареста
21:26 / 10.10.2025
Меteo Bulgaria с прогноза за събота
21:28 / 10.10.2025
Ще се увеличи ли плоският данък: Малцина помнят, че преди 10–те п...
19:29 / 10.10.2025
Покупката на жилище на зелено с кредит е гаранция за безпроблемно...
16:56 / 10.10.2025
Край на стикера за технически преглед на стъклото на колата
16:44 / 10.10.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.