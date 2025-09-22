Новини
Много топло време ни очаква през първия есенен ден
19:03
© Plovdiv24.bg
През нощта ще бъде ясно и почти тихо. В сутрешните часове на отделни места в низините и над източните райони ще има временни увеличения на облачността и намалена видимост. Минималните температури ще бъдат между 8° и 13°, в София - около 11°. Утре ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 27° и 32°, в София - около 29°. 

В планините ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб до умерен източен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 23°, на 2000 метра - около 16°.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево, преди обяд с ниска облачност. Ще духа до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат 24°-27°. Температурата на морската вода е 23°-24°. Вълнението на морето ще бъде около 3 бала.

Припомняме, че довечера в 21:19 часа българско време настъпва астрономическата есен.








