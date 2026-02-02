Три тела са открити в хижа в местността Гинци, община Годеч. Подаден е сигнал за трима простреляни и открито оръжие до тях. Към мястото са изпратени полиция и Спешна помощ.Районът, в който се намира хижата, е труднодостъпен. През с. Гинци минава пътят от София за прохода "Петрохан“, село Бързия и Берковица.По информация на bTV вчера вечерта от района на хижата са се чули множество изстрели.Сигналът за откритите тела е подаден към 11:40 часа днес. На място са изпратени и прокурори от Окръжна прокуратура-София.