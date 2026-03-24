Множество сигнали за опасни вещества в плодове, зеленчуци, ядки и птиче месо
Постъпилите нотификации, свързани с остатъци от пестициди са 76, като броят им се увеличава спрямо предходния месец. Това показва, че рисковият профил по този вид опасност е леко повишен, пише pariteni.bg.
От тях 37 са със "сериозен риск“, 19 – "потенциално сериозен“, 9 – "потенциален“, 10 – "не е сериозен“ и при една – "няма риск“. Информациите за насочване на вниманието са 22, а нотификациите за недопуснат внос са 36. През разглеждания период са регистрирани 10 предупредителни нотификации и 8 информации за последващи действия.
Най-засегнатата категория отново е "Плодове и зеленчуци“ (62) – най-често регистрираните продукти са фасул (8), пипер (7), портокали, нар и патладжани по 4. В категория "Какао, какаови продукти, кафе и чай“ са регистрирани 4 нотификации, а в "Билки и подправки“ - 3 нотификации. За категориите "Зърнени храни и хлебни изделия“, "Ядки, продукти, съдържащи ядки и семена“, "Друг хранителен продукт/смесен“, "Мазнини и масла“, "Диетични храни, хранителни добавки и обогатени храни“, "Безалкохолни напитки“ и "Фуражни материали“ е регистрирана по една нотификация.
От общо 319 уведомления, 164 са класифицирани като случаи със сериозен риск, 79 – като потенциално сериозни, 43 – с потенциален риск, при 30 – рискът не е сериозен, а при 3 случаи е установено, че няма риск.
Най-голям брой сигнали отново са регистрирани в категорията "Плодове и зеленчуци“ (98), като се наблюдава увеличение спрямо януари 2026 г. (76). Повишение се отчита и при категорията "Ядки, продукти от тях и семена“, където броят на нотификациите достига 31 спрямо 26 през януари. За разлика от това, категорията "Диетични храни, хранителни добавки и обогатени храни“ бележи намаление до 22 нотификации, в сравнение с 45 през предходния месец, въпреки че продължава да заема значим дял сред регистрираните нотификации.
При храните от животински произход има увеличение на сигналите в категорията "Птиче месо и продукти от птиче месо“, които достигат 29 спрямо 27 през януари. При категорията "Месо и месни продукти (без птиче месо)“ се наблюдава леко намаление до 13 нотификации спрямо 15 през януари. При "Риба и рибни продукти“ също е отчетен лек спад – 10 уведомления спрямо 13 през предходния месец.
Сред химичните опасности значителен дял заемат микотоксините. Най-често се установяват афлатоксини (включително афлатоксин B1) и охратоксин A, регистрирани основно в ядки, продукти от тях и семена, както и в плодове и зеленчуци, особено сушени плодове. Най-често засегнати са фъстъци, шамфъстък, лешници и сушени смокини, като продуктите с произход от Турция се открояват с най-голям брой уведомления.
Установени са 62 активни вещества, от които 47 неразрешени в ЕС. Най-често установяваните активни вещества са: хлорпирифос (21), хлорфенапир (8), ацетамиприд (6), ометоат и диметоат по 5, имазалил, прохлораз, ламбда-цихалотрин - по 4, както и други активни вещества с по 1, 2 и 3 установявания. Данните показват значителен дял на случаите със сериозен риск и разпространение на неразрешени пестициди в широк набор от продукти.
През периода са подадени нотификации за замърсени продукти от 34 държави. Най-често засегнатите от пестицидните остатъци са продукти от Турция (11) и Египет (10).
Тежките метали заемат сравнително ограничен дял сред регистрираните химични опасности. В докладваните случаи най-често се установява кадмий, като най-много нотификации са свързани с авокадо от Колумбия (4). Регистрирани са и единични случаи на живак, открит в рибни продукти, включително риба тон и риба меч, както и превишена пределно допустима стойност на живак в хранителна добавка от Словения със суровина от Нидерландия. Освен това е докладван и единичен случай на олово в чесън на прах от Индия.
Продължават и нотификациите за наличие на цереулид – токсин, продуциран от Bacillus cereus, в храни за кърмачета. Сигналите се отнасят до адаптирани млека, преходни млека, храни за специални медицински цели и суровина, използвана за производството на такива продукти. Засегнатите продукти са с произход от Ирландия (3 нотификации), Нидерландия (2), Естония и Полша по (1).
Микробиологичните опасности също заемат съществен дял от нотификациите в системата RASFF. Най-често установяваният патоген е Salmonella spp., като по-голямата част от случаите са свързани с птиче месо и продукти от него. По отношение на страната на произход най-често нотифицираните продукти са от Полша, Румъния, Белгия, Нидерландия и Бразилия. Освен при месни продукти са регистрирани и отделни единични случаи в храни от друг произход, включително тахан от Сирия, сусамови семена от Нигерия и смлян дафинов лист с неустановен произход.
Сред останалите микробиологични рискове се откроява и Listeria monocytogenes, установена в сирена, салам с трюфел и готови за консумация храни, както и Norovirus, който се открива основно в стриди и миди, с произход предимно от Франция. В отделни случаи е установено и наличие на Escherichia coli в меко козе сирене, произведено от сурово мляко, както и в говеждо месо и миди.
