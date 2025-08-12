Мобилно приложение показва цените на лекарствата в лева, и в евро

© Здравното министерство заедно с Националния съвет по цени и реимбурсиране ще представят ново мобилно приложение, което ще предоставя на гражданите достъп до актуална информация за цените на лекарствата в България,



То ще показва цените както в лева, така и в евро. Цените трябва да бъдат адаптирани към новата валута, от ведомството посочиха, че цените са автоматично превалутирани от лева в евро в съответните регистри.



Пред "Фокус" председателят на собствениците на аптеки Николай Костов каза, че аптеките се справят с двойното обозначаване на цените в лева и евро.