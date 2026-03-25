Модерният начин да бъдеш активен – с карта MultiSport
Активният начин на живот отдавна не означава само тренировки във фитнеса. Все повече хора търсят разнообразие. Те редуват стандартната тренировка с плуване, пилатес, йога, танци или дори време за възстановяване в СПА. Именно тази комбинация от движение и релакс превръща спорта в естествена част от ежедневието, а не в задължение.
В Бургас подобен подход вече е напълно възможен. С карта MultiSport жителите на града имат достъп до над 50 спортни и релакс обекта в района – от модерни фитнес зали и спортни центрове до тенис кортове и СПА комплекси. Това означава, че през седмицата всеки ден може да изглежда различно – фитнес в понеделник, йога във вторник, плуване в сряда и сауна през уикенда, без допълнителни разходи.
Карта MultiSport дава възможност за по едно посещение дневно, което позволява на потребителите да избират активността си според настроението, времето и натовареността си. Така спортът се вписва по-лесно в динамичното ежедневие.
Именно свободата на избор е сред най-големите предимства. Вместо да се обвързват с една зала, хората могат да експериментират с различни активности – от интензивни тренировки до по-леки форми на движение или възстановяване. Това разнообразие не само поддържа интереса, но и улеснява изграждането на устойчив навик за движение.
Карта MultiSport се предлага чрез работодателя като социална придобивка и може да бъде въведена дори от компании с малък екип. Условията са гъвкави, а ползите са видими. За бизнеса това е начин да предложи стойност отвъд стандартното възнаграждение и да стане по-привлекателен за настоящи и бъдещи служители.
Освен в Бургас, с MultiSport потребителите получават достъп до над 1000 спортни обекта в цялата страна, което прави картата удобна и при пътуване. Допълнително предимство са и отстъпките в магазини за спортни стоки, хранителни добавки и услуги като масажи. Сред партньорите са брандове като Intersport, Fitness1bg, HealthStore и Silabg.
В забързаното ежедневие, в което времето често не достига, подобни решения променят начина, по който хората гледат на спорта – не като задължение, а като възможност за избор, разнообразие и баланс.
Още от категорията
Изпълнителният директор на Българската петролна и газова асоциация: Това е най-сериозната криза
09:55
Икономист: Увеличението на заплатите се получава не по естествен път, а чрез намесата на държавата
24.03
