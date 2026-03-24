С официална церемония в Ихтиман бе даден старт на строителните дейности по изграждането на нова тягова подстанция (ТПС) Ихтиман. Обектът е стратегически елемент от мащабния проект "Модернизация на железопътната линия София - Пловдив: жп участък Елин Пелин – Костенец, Фаза 2", съобшиха от НКЖИ.На събитието присъстваха заместник-министърът на транспорта и съобщенията инж. Мурад Тюрк, представители на ръководството на ДП "Национална компания железопътна инфраструктура“, екипът на изпълнителя, строителния надзор и други официални гости.В рамките на обекта ще бъде проектирана и изградена нова тягова подстанция, която ще осигурява електрозахранването на контактната мрежа в железопътния участък. Предвижда се строителство на сградата и прилежащата техническа инфраструктура, монтаж на основното електротехническо оборудване за преобразуване и разпределение на електроенергията, както и полагане на външни кабелни връзки и присъединяване към електропреносната мрежа. Проектът включва още внедряване на съвременни системи за управление, защита и автоматизация на енергийните съоръжения, както и създаване на комуникационни връзки за дистанционно наблюдение и контрол.Ключов компонент от проекта е внедряването на система за телеуправление и телесигнализация SCADA. Тя ще осигури централизирано управление и постоянен мониторинг на енергийните съоръжения по железопътната инфраструктура, което значително ще повиши надеждността на електрозахранването в модернизирания участък.Изграждането на тягова подстанция Ихтиман е важен елемент от модернизацията на железопътната инфраструктура в участъка Елин Пелин – Костенец, където се проектира и строи ново трасе със значителен брой тунели и инженерни съоръжения. Новото енергийно съоръжение ще осигури необходимия капацитет за захранване на контактната мрежа и ще допринесе за надеждната експлоатация на железопътния транспорт по направлението София – Пловдив.Модернизацията ще доведе до значителни оперативни и финансови подобрения, включително оптимизиране на експлоатационните разходи и тези за заплащане на консумираната реактивна енергия. Ще се повиши качеството на захранващото напрежение, което е от ключово значение за сигурното движение на влаковете. По този начин ще бъде постигната цялостна енергийна ефективност както на технологичната система, така и на самата сграда.Успешното изпълнение на обекта ще увеличи капацитета на железопътната линия София-Пловдив и ще гарантира покриването на високите критерии за безопасност на движението, енергийна ефективност и опазване на околната среда. По този начин се постига пълно съответствие с приложимите европейски стандарти и се гарантира оперативна съвместимост на националната жп мрежа с общоевропейската.С новата тягова подстанция Ихтиман ДП НКЖИ ще разполага с модерна инфраструктура, която ще сведе до минимум времето за локализиране и изолиране на участъци при инцидент и ще намали броя на аварийните откази. Това, от своя страна, ще ограничи закъсненията и ще подобри точността в графика на влаковете.Обект "Изготвяне на ПУП, проектиране, изграждане, гаранционно обслужване и сервизна поддръжка на тягова подстанция Ихтиман и интегриране към SCADA“ е част от проект "Модернизация на железопътната линия София - Пловдив: жп участък Елин Пелин – Костенец, Фаза 2", който се осъществява на две фази със съфинансиране от ЕС, като съответно Фаза 1 на проекта се завърши по Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014-2020 г., а Фаза 2 се изпълнява по Програма "Транспортна свързаност“ 2021 – 2027 г. Стойността на договора за строителство е 5 340 936,74 евро без ДДС, а негов изпълнител е Обединение "ТПС“ ДЗЗД, включващо фирми "ВДХ“ АД и "ЕВРОМЕТАЛ СТРОЙ В“ ООД.