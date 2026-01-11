Могат ли непълнолетни да обменят левове за евро в банките
©
На 6 януари синът на Красимира отива до един от клоновете на голяма банка в Бургас. "Детето ми е на почти 17 години, тоест непълнолетен е още. Отива да обмени пари. Чака на гише да направи тази транзакция, но му е отказана. Касиерката не е била сигурна дали е забранено за непълнолетни, но става ясно, че това е политика на банката", разказа Красимира Илчева.
Спрямо нейните наблюдения младите приемат по-лесно новата валута: "Те са много по-напред от нас възрастните, много бързо се адаптират и затова просто искам банката да ми даде разумно обяснение защо?".
Отговорът е в закона, но не за еврото, а в този за семейства и лицата, където се посочва, че макар да имат лична карта, непълнолетните извършват правни действия с разрешение от родител. Те са ограничено дееспособни, обясняват адвокати
"Лицата от 14 години до навършване на 18-годишна възраст са непълнолетни. Те извършват правни действия със съгласието на техните родители или попечители, но те могат сами да сключват обикновени дребни сделки за задоволяване на текущите им нужди и да разполагат с това, което са придобили със своя труд", се посочва в закона.
"Един отказ на служител на банката би бил оправдан. Една такава сделка, обмен на валута - е финансова сделка, което е банкова операция, за която има строги правила за идентификация и дееспособност", обяснява Росица Астакова, адвокат по гражданско право.
Отказът е в съответствие със закона - обясняват и от сектора. "Непълнолетните не носят отговорност. Има Закон за пране на пари, има Закон за еврото. Ние няма как да знаем как този непълнолетен е придобил тези средства. Но може да обмени парите с родител", посочи Петя Димитрова, председател на УС на Асоциация на банките в България.
И към казуса на Красимира, която смята, че процесът щеше да е по-ефективен, ако за период от време забраната беше отменена. "Ние сме в ситуация, която не се случва всеки ден или всяка година. За първи път сменяме лева и трябва банките да са по-гъвкави, защото тези тийнейджъри имат някакво право да използват услугите им", категорична е Красимира Илчева.
Адвокат Росица Астакова допълва: "Това може да се определи като пропуск в Закона за еврото, защото в крайна сметка непълнолетното лице има лична карта. Би могло да има такова изключение за тях".
Още по темата
/
Шефът на НАП: Има известни неудобства при пазаруването с евро, закръглят цените с 6,7 или 10 евроцента
12:51
Николай Василев: Цялото общество се занимава само с това къде нещо е поскъпнало с няколко стотинки
10.01
Стив Ханке: Най-тежката негативна последица от приемането на еврото в България ще бъде възходът на популизма
09.01
В истинските пари има изтъняване на хартията и водният знак преминава по-лесно, а при фалшивите е нарисуван
09.01
Асоциацията на банките: При обмяната на левовете банките третират клиенти и неклиенти по идентичен начин
09.01
Още от категорията
/
АПИ: 468 снегорина обработват републиканските пътища, движението се осъществява без затруднения при зимни условия
11:30
"Възраждане" алармира за над 64 млн. лева загуби в АЕЦ "Козлодуй" заради срив в производството
10.01
Иво Сиромахов: Всеки влиза в политиката с големи планове и обещания, но колко от тях бяха изпълнени?
10.01
НИМХ размести палитрата от кодове за утре – чака ни по-дебела снежна покривка, а температурите падат
10.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Анонимен
преди 1 ч. и 46 мин.
Имам бърза хипотеза. Аз имам 9000 лв.с недоказан произход и съм помолил непълнолетното дете, на госпожата да отиде и да ми ги обмени, срещу 50 евро възнаграждение за него. Готово!Обменил гие! Оправил съм си недоказаните левове. Въпрос: майката ще обвини ли банката и закона, че е позволила тази операция, на непълнолетния си син?
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.