Ìîì÷åòî, áëúñíàòî äî Ãèìíàçèÿòà ïî ñòðîèòåëñòâî, å èçäúõíàëî îò òåæêèòå òðàâìè

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Àâòîð: Ïëàìåíà Íèêîëîâà 10:29 / 09.06.2022Êîìåíòàðè (1)161
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Âúïðåêè óñèëèÿòà íà ìåäèöèòå, ìîì÷åòî, áëúñíàòî äî Ãèìíàçèÿòà ïî ñòðîèòåëñòâî âúâ Âàðíà, å èçäúõíàëî. Òîâà ñúîáùèõà çà Varna24.bg îò ïðåñöåíòúðà íà ÌÁÀË "Ñâ. Àííà" âúâ Âàðíà. 

Îò òàì óòî÷íèõà, ÷å ðåàíèìàöèîííè äåéíîñòè è èíòóáèðàíå ñà çàïî÷íàëè îùå â ëèíåéêàòà, êîÿòî å îòêàðàëà ìëàäåæà. Òîé å áèë â èçêëþ÷èòåëíî òåæêî ñúñòîÿíèå è ñ óæàñÿâàùè êîðåìíè è ãðúäíè òðàâìè, íåñúâìåñòèìè ñ æèâîòà.

Î÷åâèäöè íà ñëó÷èëîòî ñå ñïîäåëÿò, ÷å ìîì÷åòî å òè÷àëî ìåæäó êîëèòå.  

Îò ïðåñöåíòúðà íà ïîëèöèÿòà ñúîáùèõà, ÷å âîäà÷úò, êîéòî å áëúñíàë 17-ãîäèøíèÿò ó÷åíèê, ñúùî å òâúðäå ìëàä, åäâà íà 19 ãîäèíè. Íàïðàâåíèòå òåñòîâå çà óïîòðåáà íà àëêîõîë è íàðêîòèöè ñà îòðèöàòåëíè. 

Åòî êàêâî ñïîäåëÿ ìîìè÷å, ñòàíàëî î÷åâèäåö ìèíóòè ñëåä çëîùàñòíèÿ èíöèäåíò:

"Èçëèçàõ îò âêúùè è ÷óõ ëèíåéíàòà, êîåòî ìå âîäè íà ìèñúëòà, ÷å èíöèäåíòúò ñå å ñëó÷èë òî÷íî ïðåäè äà èçëÿçà è ëèíåéíàòà å ðåàãèðàëà äîñòà áúðçî. Êîãàòî ìèíàõ îò òàì, âèäÿõ ìîì÷åòî äà ëåæè, ìåäèöèòå ñå áîðèõà çà æèâîòà ìó.. Ïðåäíîòî ñòúêëî íà àâòîìîáèëà (ÁÌÂ) áåøå íàïðàâî âäëúáíàòî.. Óäàðúò å áèë ñèëåí.. Äîêîëêîòî âèäÿõ, (ùåøå ìè ñå äà íå áÿõ âèäÿëà ïîäîáíî íåùî), ìîì÷åòî áåøå â èçêëþ÷èòåëíî ëîøî ñúñòîÿíèå...Êðàêúò ìó áåøå ñ÷óïåí... Øîôüîðúò íà áìâ-òî âèäèìî áåøå âçåë êíèæêà íàñêîðî. Ïðåäïîëàãàì ñêîðîñòòà å áèëà íåñúîáðàçåíà", ãëàñè êîìåíòàðúò.

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