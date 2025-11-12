Момиче е блъснато от трамвай
По непотвърдена информация цялата улица е отцепена. От кадрите се вижда, че на място вече са пристигнали линейки.
Още от категорията
/
Адвокатите на обвинените в кражба на гориво: Няма доказателства, че подзащитните ни имат съпричастност към извършеното деяние
09.11
МВР за Стефани: Момичето сподели, че през цялото време се е движело, като в тъмната част е престоявала на безопасни места
09.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.