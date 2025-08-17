ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Морето "оглозга" наш плаж, отдолу се показа неподозирана гледка
"Толкова много пясък липсва, че са се оголили навсякъде скали... От 7 години всяко лято идваме в Бяла, но тези скали не съм подозирала дори, че ги има под плажа... Не е било такова нещо.
Дори платената зона пред и вдясно от барчето я няма... Водата стига чак до скалите отзад. Единият спасителен пост всеки момент може да падне, защото няма нищо под него.
Все пак в момента лявата част след барчетата е подходяща за плаж... Не знам колко време е нужно, за да се възстанови плажът и да се натрупа толкова много липсващ пясък...
Иначе морето е много красиво, когато е бурно и Бяла си има своя чар!"
|Още по темата:
|общо новини по темата: 618
|предишна страница [ 1/103 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Гасенето на Пирин продължава, има нужда от още доброволци
08:53 / 17.08.2025
Земетресение в Югоизточна България рано тази сутрин
08:53 / 17.08.2025
Празник е! Отложете важните решения и сделките за друг ден
08:54 / 17.08.2025
В два района от страната се очакват дъжд и гръмотевици днес
08:54 / 17.08.2025
Д-р Неделя Щонова: Стоиш си в автобус, говориш с приятел, държиш ...
18:58 / 16.08.2025
Виктор, причинил смъртоносната катастрофа, се отърва със счупени ...
17:32 / 16.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Синоптик: Предстои сериозно понижение на температурите и повече валежи
10:14 / 15.08.2025
Издирват 16-годишния Виктор
16:31 / 15.08.2025
Завръща се с нова визия за радост на феновете
16:25 / 15.08.2025
НИМХ издаде предупреждение, но не за високи температури
16:02 / 15.08.2025
Двама загубиха живота си в морето
09:16 / 15.08.2025
Рачков запозна новата със сина си
19:16 / 15.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета