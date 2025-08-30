Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Морски кмет: Това е един от най-силните сезони за последните десетилетия
Автор: Екип Burgas24.bg 17:08Коментари (0)166
©
Лято 2025 е един от най-силните туристически сезони за последните десетилетия, заяви в предаването "Чуй лятото" кметът на Приморско Иван Гайков:

"И за нас е изключително радващ факта, че Българското Черноморие все повече се припознава от нашите сънародници. Освен българи, ни гостуват чехи, словаци, поляци, на немския пазар сме добре позиционирани, но предимно профилът на туриста е български".



Още по темата: общо новини по темата: 703
30.08.2025 Един плаж, който няма да намерите в туристическите справочници
30.08.2025 Преди минути стана ясно кои области са предупредени за 31 август
30.08.2025 Предстои захлаждане, изкарвайте чадърите
29.08.2025 МОСВ стартира проверка срещу Кирил Петков и Линда
29.08.2025 Проф. Рачев успокои всички, които сме на морето
29.08.2025 Прогнозата за времето от днес до 4 септември
предишна страница [ 1/118 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Всяка година ракът отнема живота на почти 19 хиляди българи – стр...
16:15 / 30.08.2025
Румен Радев: Извършва се голяма чистка в ДАНС
16:15 / 30.08.2025
Киселова: Приоритетите на правителството са три
12:21 / 30.08.2025
Преди минути стана ясно кои области са предупредени за 31 август
12:21 / 30.08.2025
56-годишен мъж е пострадалият при пожара край Лясковец, спасени с...
16:15 / 30.08.2025
Председателят на ЕЦБ показа българските евромонети от 1, 2, 5, 10...
12:22 / 30.08.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Август 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
България е втора в Европа в "срамна статистика": 37,7% от българите не могат да си позволят пълноценно хранене
19:23 / 28.08.2025
Госпожица попречи на турист да си плати сметката в созополски бар
09:15 / 28.08.2025
Жена пострада след инцидент в автобус на градския транспорт в Бургас
08:54 / 29.08.2025
Жена е загубила бебето си след катастрофа на същото място с фаталното АТВ
08:43 / 28.08.2025
Смърт на плажа в Слънчев бряг
09:18 / 29.08.2025
Бургас в топ класацията по нови жилища
09:22 / 28.08.2025
Автомобил блъсна 4-годишно дете в Бургас
19:55 / 29.08.2025
Актуални теми
51-ото Народно събрание
Лято 2025
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Бюджет 2026
България в еврозоната
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: