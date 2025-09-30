ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Мощен циклон носи огромни вълни по нашето море след 48 часа
"Заради очаквания циклон, който ще премине между 2–4 октомври, повечето модели прогнозират силни ветрове по нашето Черноморско крайбрежие. Те ще предизвикат и вълни между 5–7 бала, или около 4–5 метра", съобщава специализираната страница.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Ръст на задържаните за наркотрафик у нас
14:21 / 30.09.2025
От АПИ припомнят нещо важно
13:43 / 30.09.2025
Напредва обходът на гр. Бяла от АМ "Русе - Велико Търново", над 1...
13:32 / 30.09.2025
Хванаха турчин, превозвал метамфетамин на стойност над 20 000 лв....
13:39 / 30.09.2025
Журналист алармира за онлайн кампания, която набира средства за у...
12:49 / 30.09.2025
Властите дават само още седмица на търговците и започват ефективн...
12:45 / 30.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
bTV не може да забрави Бесте Сабри
11:42 / 28.09.2025
Най-популярните персийски думи, които все още използваме
09:05 / 28.09.2025
Преслава с 1 млн. лева хонорар
17:02 / 28.09.2025
Лора Крумова и Димитър Рачков се подиграха на Венета Райкова
08:54 / 29.09.2025
Най-новото бижу на Бургас е готово
14:25 / 28.09.2025
Лоши новини за жилищните кредити
09:05 / 28.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета