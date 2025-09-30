Мощен циклон носи огромни вълни по нашето море след 48 часа

© Вече в няколко материала Burgas24.bg ви информира за предстоящото влошаване на времето у нас. Сега към предупрежденията се включиха и от Meteo Balkans. Техните специалисти казаха, че се прогнозират вълни до 5 метра по нашето Черноморие:



"Заради очаквания циклон, който ще премине между 2–4 октомври, повечето модели прогнозират силни ветрове по нашето Черноморско крайбрежие. Те ще предизвикат и вълни между 5–7 бала, или около 4–5 метра", съобщава специализираната страница.