Bulgaria ON AIR в Гърция Силвия Станчева.
Според Националната метеорологична служба първоначално се очаква временно увеличаване на облачността с локални превалявания в по-голямата част от страната.
Спорадични бури ще се появяват в Йонийско море, главно в западната и северната част на континенталната страна, постепенно на островите в Източното Егейско море и Додеканезите, както и временно на Цикладите и евентуално на Крит.
Къде се очакват най-силните явления
Явленията в западната, северната и източната част на Беломорието вероятно ще бъдат временно силни. Във вечерните часове явленията ще бъдат ограничени до Западна и Източна Македония, Тракия и източната част на Беломорието.
Снеговалежи ще има в континенталните планински и полупланински райони на Епир.
Вятърът ще духа от юг-югозапад със сила от 4 до 6, а локално и до 7 по скалата на Бофорт, с постепенно отслабване от следобеда.
Температурата ще се понижи главно на запад и север, където ще достигне от 14 до 16 градуса, в останалите райони - от 17 до 18, а локално на Додеканезите - до 19 градуса по Целзий.
Времето в Атика
Временно увеличение на облачността, главно по обяд и в следобедните часове, когато ще има превалявания и спорадични гръмотевици.
Ветрове: Югозападни от 4 до 6, на изток до 7 по скалата на Бофорт, с отслабване от следобеда.
Температура: От 7 до 16 градуса по Целзий.
Времето в Солун
Увеличена облачност с дъжд и спорадични гръмотевици. Явленията вероятно ще бъдат силни на моменти.
Постепенно подобрение от късния следобед.
Ветрове: Южни от 4 до 5, а по обяд предимно 6 по скалата на Бофорт.
Температура: От 7 до 15 градуса по Целзий.
Мощен циклон удря южните ни съседи
