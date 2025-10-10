ЗАРЕЖДАНЕ...
Мостът в Бургас светва в зелено по повод Деня на донорството и трансплантацията
Целта е да се повиши осведомеността за значението на донорството на органи за спасяване и подобряване на живота на крайно нуждаещи се пациенти, за които трансплантацията е единствен шанс за живот. Един човек, изпаднал в мозъчна смърт, може да спаси до 8 човешки живота чрез органно донорство и да подобри живота на до 100 души чрез донорство на тъкани! Повишаването на обществената осведоменост по темата за донорството и трансплантацията е от изключително значение, за да получат втори шанс за живот чакащите за трансплантация пациенти, съобщиха от ИАМН.
Ето и пълен списък с градовете, в които ще бъдат осветени сградите:
- Благоевград: Камерна опера Благоевград, Югозападен университет ,,Неофит - - - - Рилски" и Областна администрация
- Бургас: Мостикът в гр. Бургас и ул. ,,Александровска’’ (централна пешеходна зона)
- Варна: Щаб на флота, УМБАЛ "Света Марина“, Медицински университет-Варна, Областна администрация Варна
- Велико Търново: Крепост ,,Царевец’’ и визуализация на кампанията ,,Да! За живот!’’ на билборд от Областна администрация Велико Търново
- Горна Оряховица: Общинска администрация
- Видин: Крепостна порта ,,Стамбол капия’’
- Чупрене: Общинска администрация Кула: Общинска администрация
- Монтана: Областна администрация
- Кюстендил: Общински драматичен театър "Крум Кюлявков“
- Враца: Общинска администрация
- Габрово: Общинска администрация
- Смолян: Общинска и Областна администрация
- Шумен: Мемориален комплекс "Създатели на Българската държава“ (паметник "1300 години България“), театър "Васил Друмев“
- Велики Преслав: Общинска администрация Веслец: Общинска администрация - - - Хасково: Камбанарията в парк "Ямача“
- Търговище: Общинска администрация
- Стара Загора: Културен център ,,Стара Загора’’
- Русе: Прожекция на кампанията ,,Да! За живот!’’ в центъра на града.
- Разград: Сграда на КНСБ (бивш Профсъюзен дом)
- Пазарджик: Зала "Маестро Георги Атанасов“ Добрич: ДКЦ 1 (Първа поликлиника) - Ямбол: Безистена
- София: Народно събрание, Столична община, Национален стадион "Васил Левски“, Национален дворец на културата, УМБАЛ ,"Лозенец“, УМБАЛ "Софиямед“, УМБАЛСМ "Н.И.Пирогов"
- Етрополе: Народно читалище " Тодор Пеев-1871"
- Правец: Общинска администрация Сливен: Общинска администрация
