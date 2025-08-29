Новини
Мотоциклетист загина на Петрохан
Автор: Десислава Томева 22:30
©
илюстративна снимка
Мотоциклетист е изгубил контрол върху превозното средство и е катастрофирал на Петрохан. Това съобщиха за "Фокус" от пресцентъра на МВР.

Инцидентът е станал в района на Гинци. Водачът е загинал на място.

Няма данни за промени в движението заради катастрофата.



