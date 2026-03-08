Моторист е загинал при удар в камион край Сандански, съобщиха от ОДМВР - Благоевград.Тежкият инцидент е станал днес около 12,13 ч в района на село Катунци.По първоначална информация мотоциклетист е навлязъл в лентата за насрещно движение и се е блъснал в товарен автомобил.Бил е транспортиран, за да му бъде оказана медицинска помощ в МБАЛ - Сандански, където е починал.Самоличността му се установява.