Моторист загина при удар в камион край Сандански
Тежкият инцидент е станал днес около 12,13 ч в района на село Катунци.
По първоначална информация мотоциклетист е навлязъл в лентата за насрещно движение и се е блъснал в товарен автомобил.
Бил е транспортиран, за да му бъде оказана медицинска помощ в МБАЛ - Сандански, където е починал.
Самоличността му се установява.
