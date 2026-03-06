Нуждаете се от консултация с лекар по конкретно заболяване. Знаете ли как може да я осъществите?Посетете личния си лекар. Личният лекар преценява дали се нуждаете от консултация с лекар специалист. Той Ви изпраща с направление при лекар със съответната специалност. Направлението може да се използва до 30 календарни дни от издаването му.Ако пациентът е дете: издаването на медицинско направление от общопрактикуващия (личния) лекар за консултация или за медико-диагностични изследвания за дете, става по негова преценка, съобразно необходимостта и състоянието на детето.Всички общопрактикуващи лекари могат да насочват неограничено деца до 18-годишна възраст за консултация от лекар с придобита специалност по "Педиатрия“, "Детска гастроентерология“; "Детска ендокринология и болести на обмяната“; "Детска кардиология“; "Детска клинична хематология и онкология“; "Детска неврология“; "Детска нефрология и хемодиализа“; "Детска пневмология и физиатрия“; "Детска психиатрия“; "Детска ревматология“ и "Детска хирургия“ – еднократно за всяко остро състояние.Общопрактикуващият лекар издава "Направление за медико-диагностична дейност" за високоспециализирани медико-диагностични изследвания (ВСМДИ), в случаите на: писмено назначение от ТЕЛК или от НЕЛК;за ВСМДИ: "Мамография на двете млечни жлези“ и "Ехография на млечна жлеза“ от пакет "Образна диагностика“, "Хормони: fT4, TSH", "Туморен маркер PSA – общ и свободен“ и "Изследване на урина-микроалбуминурия“ от пакет "Клинична лаборатория“;Личният лекар може да издаде направление както за специализирани, така и за други високоспециализирани изследвания, но при определени условия. Например, едно изследване може да е включено в един пакет като специализирано а в друг пакет да фигурира като високоспециализирано. В този случай, ОПЛ може да назначи даденото изследване директно, което е в интерес на пациента и според медицинската необходимостЛичният лекар издава направление за високоспециализирани дейности за дейностите, включени в диспансерното наблюдение на здравноосигурените лица (ЗОЛ) съгласно приложения към Националния рамков договор.Лекарят специалист извършва преглед и, ако са необходими допълнителни изследвания, издава направление за тях. Той назначава лечение. Лекарят специалист може да извърши преглед без ново направление до 30 дни от датата на първия преглед при него. В този случай не е необходимо личният лекар да издава ново направление.НЗОК няма изисквания при посещение при специалист да се носят документи на хартиен носител.Изследванията се извършват в лечебно заведение - лаборатория, сключила договор с НЗОК. Направлението може да се използва до 30 календарни дни от издаването му. Изследването може да се извърши в лечебно заведение на територията на цялата страна.Изключение се допуска за медицинско направление за медико-диагностични дейности" (бланка МЗ-НЗОК № 4) за назначаване на ВСМДИ "Мамография на двете млечни жлези" и "Ехография на млечна жлеза" от пакет "Образна диагностика" по повод профилактичен преглед на ЗОЛ над 18 години, което може да бъде валидно за срок не по-дълъг от 60 календарни дни от издаването му.Няма ограничение на броя на направленията, които могат да се издадат на едно здравноосигурено лице за календарната година. Направленията се издават по преценка на лекаря, в зависимост от здравословното състояние на пациента. Лекарят специалист извършва вторични прегледи до 30 календарни дни от датата на извършване на първичния преглед. Специалистът извършил първичния преглед преценява броя на необходимите вторични прегледи.По преценка и при необходимост личният лекар би могъл да издаде направление към специалист със същата специалност.Личният лекар може да издаде няколко направления за консултация или съвместно лечение към различни специалисти.Може ли лекар-специалист да издаде направление за друг специалист?Лекарите специалисти също могат да издават направления за консултация с друг специалист.Да, лекарят специалист след преглед и по своя преценка може да насочи ЗОЛ за хоспитализация в болнично лечебно заведение с "Направление за хоспитализация/лечение по амбулаторни процедури (бланка МЗ-НЗОК № 7).Да, лекарят преценява дали са необходими консултации в извънболничната медицинска помощ и какви. В тези случаи за извършване на прегледи ЗОЛ не следва да е хоспитализиран.При временна нетрудоспособност, лекарят специалист може да издаде съответния болничен лист.Здравноосигуреното лице (ЗОЛ ) не заплаща за извършения преглед, ако има издадено "Медицинско направление за консултация или за провеждане на съвместно лечение“ (бл. МЗ-НЗОК № 3). ЗОЛ заплаща потребителка такса за посещение, определено с Постановление на Министерски съвет, която към настоящия момент е в размер на 1.48 евро/2.90 лева.ЯМР е високоспециализирано образно изследване, което се назначава от лекар специалист в ИМП, в случай, че е необходимо да бъде диагностицирано заболяване или за проследяване на вече установено заболяване. ЗОЛ заплаща потребителка такса за посещение. В случаите, когато за по-добър резултат е необходимо да бъде използвано контрастно вещество, ЗОЛ следва да заплати/закупи контрастното вещество.Въпрос на личен избор. На сайта на НЗОК могат да бъдат намерени всички лечебни заведения на територията на страната, които имат договор с НЗОК за изпълнение на ЯМР.Лекар със специалност "Образна диагностика“ разчита резултатите резултатите от ЯМР, които се предоставят от лечебното заведение на ЗОЛ след извършване на изследването.Кой ни издава направление, кой ни разчита резултатите за рентгенова графия и скопия (рентген) и/или компютърна томография (скенер)?В зависимост от това дали изследването е специализирано или високоспециализирано (според изискванията на Наредба №9 на Министерството на здравеопазването, високоспециализираните изследвания се извършват от специалисти с по-висока квалификация и чрез различна специализирана апаратура), направление може да издаде лекар специалист, а в определени случаи и от личния лекар. Извършването и разчитането на резултатите се извършва от лекаря специалист "Образна диагностика“.